Сьогодні цілком можливе зниження рівня опору пари євро/долар - експерт

На світових торгах у четвер, 9 лютого, парі EUR/USD буде вкрай важливо утримати недавно пробитий рівень опору 1,3200, який повинен стати тепер підтримкою, в разі якщо він буде зламаний вниз, то цілком можливий черговий рух в рамках 1,3100 - 1,3040, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, британський фунт буде очікувати рішення Банку Англії головним чином щодо розширення програми кількісного пом`якшення. Очікувалося, що регулятор може розширити її на 50-100 мільярдів, але остання макроекономічна статистика дає підстави вважати, що в економіці не все так погано, як здавалося раніше. Відповідно, члени Комітету з монетарної політики можуть зайняти вичікувальну позицію. Для збереження зарядженості вгору для пари важливим бачиться утримувати підтримку 1,5710.

Основними подіями в четвер стануть підсумки засідань ЄЦБ і Банку Англії. Особливу увагу буде спрямовано на прес-конференцію Маріо Драги. Гучних заяв не очікується, але цілком можуть послідувати коментарі щодо ситуації в Греції або з реформ податково-бюджетних політик, а ринок зараз дуже чутливий до подібного роду інформації, зазначають в FOREX CLUB в Україні.