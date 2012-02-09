До квітня підготують антирейдерський закон - доручення Клюєва

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ доручив уряду до 1 квітня підготувати законопроект щодо боротьби і недопущенню рейдерства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання міжвідомчої комісії з боротьби з рейдерством.

А.КЛЮЄВ підкреслив, що на сьогодні у багатьох випадках «рейдерські атаки» відбуваються через те, що на законодавчому рівні недостатньо виписані механізми з недопущення цих процесів. У результаті, відзначив він, боротися доводиться з наслідком, а не з причиною.

«Ми боремося не з причиною, а боремося з наслідком. Чому у нас стільки років рейдерство таке "популярне"? Тому що, мабуть, у нас є в законодавстві дірки, які дозволяють нашим громадянам займатися цією протиправною діяльністю», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він також заявив про необхідність законодавчо визначити поняття «рейдерство».

«Ми маємо реформувати наше законодавство так, щоб ми закрили усі дірки у законодавстві. Щоб рейдерством було неможливе займатися, невигідно і небезпечно», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він доручив Міністерству юстиції підготувати відповідний законопроект і висловив переконання, що робота над ним може бути завершена до квітня.

«До 1 квітня ми маємо усі дірки, все, що стосується законодавства, перекрити. До 1 квітня це реально. Зробимо на День сміху подарунок рейдерам», - сказав А.КЛЮЄВ.

Також він висловив сподівання що законопроект щодо боротьби з рейдерством буде підтримано більшістю депутатів, у тому числі і від опозиції.