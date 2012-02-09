Влада Греції погодилася на жорстку економію в обмін на 130 млрд. євро

Прес-секретар прем`єр-міністра Греції Лукаса Пападемоса оголосив про те, що Афіни домовилися про нові економічні реформи, необхідні для отримання другого траншу фінансової допомоги.

Про це з посиланням «терміново» повідомляють західні ЗМІ.

Греція бореться за виділення Європою і МВФ чергової порції допомоги у розмірі 130 млрд. євро. Для цього так звана трійка – ЄС, ЄЦБ і МВФ – вимагає скоротити витрати бюджету, оскільки за останній рік Греція жодного разу не вклалася в цільові показники.

Минулої середи джерела ділових видань повідомляли, що владі Греції не вдалося заручитися підтримкою більшості грецького парламенту, аби вжити нових жорстких заходів економії.

Пападемос зустрічався з керівниками трьох партій. За його словами, каменем спотикання стало питання про скорочення пенсій.

Для виплати всіх боргів, за планами Євросоюзу, Греція повинна скоротити свій бюджет завдяки зниженню рівня мінімальної оплати праці на 20%, скороченню 15 тисяч працівників у держсекторі, а також зменшенню пенсій, пише «Газета.Ru».

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