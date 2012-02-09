Долар на міжбанку далі дешевшає

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0280/8,0320, до 12:00 ціни знизилися до 8,0275/8,0290. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,0275/8,0310 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2700/0,2704, до 12:00 ціни підвищилися до 0,2698/0,2702. На час закриття ціни знизилися до 0,2695/0,2699. У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,7725 (+0,0500).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3215/1,3310.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,6740/10,6810, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,6575/10,6655. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,6300/10,6410.