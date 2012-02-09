Україна захистить «Енергоатом» від спроб шахраїв заволодіти державними коштами - Клюєв

Українська держава захистить свої інтереси в ситуації навколо державної компанії НАЕК «Енергоатом» і не дозволить міжнародним шахраям незаконно заволодіти державними коштами.

Про це заявив перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ на засіданні Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню і захопленню підприємств, повідомляє прес-служба першого віце-прем`єра.

За словами президента «Енергоатома» Юрія НЕДАШКОВСЬКОГО, який брав участь у засіданні, починаючи з 2004 року на території Республіки Молдова продовжується судова війна проти енергетичного, металургійного і банківського секторів економіки України. Він уточнив, що йдеться про компанії НАЕК «Енергоатом», ДП «Енергоринок», «Одесаобленерго», «Дніпрообленерго», «Миколаївобленерго», «Запоріжжяобленерго», Луганське енергетичне об`єднання, Дніпропетровський металургійний комбінат, Алчевський металургійний комбінат, «Райффайзен Банк Аваль», «Готель «Спорт» та інші.

За даними комісії, упродовж цих років ряд іноземних компаній намагається за допомогою різних схем, зокрема з використанням іноземних судів, стягнути з українських компаній кошти за неіснуючі заборгованості.

Президент «Енергоатома» зазначив, що організатором цих процесів є офшорна компанія Remington, а її основною діяльністю є скуповування і стягнення боргів. За інформацією «Енергоатома», в схемах мультиплікації боргів задіяно ще десяток компаній. Встановлено, що шахраї працюють за налагодженою схемою: протиправне захоплення коштів і майна «узаконюється» рішенням судів Республіки Молдова. Згідно з таким рішенням «Енергоатом», «Дніпрообленерго», «Одесаобленерго» і «Миколаївобленерго» вже нібито «заборгували» цим комерційним структурам близько 350 млн. грн. За даними комісії, результатами реалізації цих схем стали реальні списання коштів з «Промінвестбанку» (4,2 млн. дол..), з компанії ДП «Енергоринок» (1,7 млн. дол), і зараз активно реалізовується схема незаконного стягнення 5 млн. дол. з «Райффайзен Банк Аваль».

А. КЛЮЄВ зазначив, що ситуація потребує від держави задіювати всі наявні механізми для ефективного захисту своїх інтересів. Для цього учасники засідання вирішили створити спеціальну робочу групу, яка повинна детально вивчити всі підстави і схеми можливого незаконного відчуження державного майна і коштів. До робочої групи повинні увійти представники Генпрокуратури, МВС, Мін’юсту та інших центральних органів виконавчої влади. За результатами цієї роботи будуть розроблені дієві заходи протидії спробам завдати збитків державі та українським підприємствам.

Нагадаємо, Remington Worldwide Limited звернулася із запитом про арбітраж до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма проти держави Україна 22 вересня 2008 року. Компанія звинувачувала країну в порушенні умов договору Енергетичної хартії, ратифікованого Верховною Радою 6 лютого 1998 року. Крім того, позивач звертався до Арбітражного трибуналу з проханням компенсувати витрати юристів, експертів, арбітражні витрати і відсотки до дати сплати. 28 квітня 2011 року Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма за позовом компанії Remington Worldwide Limited (Великобританія) до держави Україна зобов`язав Україну виплатити більш як 4,5 млн. дол. з понад 35 млн. дол., заявлених у позові.

У 1999 році ЗАЕС купила у НВО "Електрокераміка" (Росія) енергетичне устаткування на суму 33 млн. доларів, проте після цього російська сторона не одержала в повному обсязі оплати за нього.

У ході судових розглядів у 2002 році "Електрокераміка" переуступила право вимоги боргу компанії Remington Worldwide.

6 жовтня 2008 р. Стокгольмським арбітражем за позовом гібралтарської компанії було порушено справу щодо України.

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