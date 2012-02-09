МВФ висунув "ультиматум" для продовження співробітництва

Агентство УНІАН отримало у своє розпорядження копію рекомендаційного огляду МВФ, в якому Фонд висуває умови Україні для продовження співпраці.

Постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Макс Альєр від імені першого заступника директора-розпорядника МВФ Девіда Ліптона 31 січня ц.р., після візиту української делегації до штаб-квартири Фонду в Вашингтоні 24-25 січня ц.р., направив першому віце-прем`єр-міністру Андрію КЛЮЄВУ рекомендаційний огляд «Україна - Політичні заходи, спрямовані на відновлення довіри і продовження програми, яку підтримує Фонд фінансуванням».

У документі наголошується на необхідності прийняття рішучих заходів для стабілізації економічної ситуації в Україні.

МВФ наголошує, що фіскальні результати Україна в 2011 році не виправдали очікувань, так як сумарний дефіцит сектору держуправління і НАК «Нафтогаз Україна» перевищив цільовий показник на кінець року.

Також у Фонді вважають, що Україні необхідно зміцнювати держфінанси для скорочення державного боргу, який в 2010-2011 рр. зріс втричі, досяг рівня 40% ВВП.

Крім того, МВФ звертає увагу на все ще існуючу de facto прив`язку курсу гривні до долара, що може обернутися проблемами для країни в майбутньому.

Незадоволений Фонд і енергетичною політикою України, в черговий раз наполягає на підвищенні тарифів на газ для населення на 30% і на 58% - для підприємств теплокомуненерго.

КОПІЮ ДОКУМЕНТУ ДИВИТИСЬ ТУТ



Фінансові рекомендації

Національний банк України має відійти від існуючої de facto прив`язки обмінного курсу гривні до долара і забезпечити гнучкість обмінного курсу.

«Ми вже довгий час аргументуємо, що Україна як експортер сировинних ресурсів і відносно відкрита до потоків капіталу економіка, потребує більш гнучкої системи обмінного курсу. В існуючих умовах посилення невизначеності та навантаження на зовнішнє фондування монетарна і валютно-курсова політика мають бути більш гнучкими, для того щоб швидко реагувати на шоки і одночасно забезпечити захист валютних резервів», - говориться в листі.

У МВФ вважають, що існуюча прив`язка гривні до курсу долара «може дуже дорого обійтися Україні» як в частині забезпечення високих темпів економічного зростання, так і втрат резервів НБУ.

При цьому в МВФ визнають необхідність уникати надмірної волатильності, що може погіршити якість банківських і корпоративних балансів, а також зберегти довіру до гривні.

***

Міжнародний валютний фонд рекомендує Національному банку України до середини 2014 року відмінити вимоги постанови Нацбанку №109 щодо розрахунку відкритої валютної позиції банків.

Про це йдеться в листі постійного представника МВФ в Україні Макса АЛЬЄРА першому віце-прем`єр-міністру Андрію КЛЮЄВУ за підсумками візиту української делегації до штаб-квартири МВФ у Вашингтоні, копію якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Необхідно прискорити процес відновлення банківської системи: НБУ має негайно заявити про забезпечення до середини 2014 року повної лібералізації щодо постанови №109, першим кроком до якої стане вивільнення 10% резервів, сформованих під втрати від кредитів, для включення у розрахунок чистої валютної позиції банків», - говориться в повідомленні.

Крім того, в МВФ вважають за необхідне, щоб уряд встановив норму вилучення з доходів до оподаткування резервів, сформованих під втрати від непрацюючих активів, у сумі, що відповідає, як мінімум, 30% кредитів.

МВФ вважає за доцільне ухвалення урядом вимоги до банків, згідно з якою має бути припинене нарахування відсотків на непрацюючі позики, а також надати дозвіл на перенесення податкових втрат минулих періодів на майбутні періоди, що не перевищить п`яти років.

У документі також міститься рекомендація уряду подати до парламенту до середини 2012 року зміни до закону про банкрутство, в яких має бути передбачена можливість позасудового врегулювання питання. «Необхідно посилити права кредиторів, оскільки слабкий захист кредиторів підриває довіру і кредитування», - говориться в документі.

***

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) вважають за доцільне закрити Банк «Київ» або приєднати його до іншого банку.

«Банк «Київ»... повинен бути закритий або забезпечено його злиття з іншим банком (відповідно до результатів звіту, який був недавно підготовлений компанією Deloitte & Touche)», - говориться в повідомленні.

Також в МВФ відзначають важливість того, щоб уряд України уникав поспішних рішень щодо заснування нових фінансових інституцій (таких як іпотечні установи і земельні банки).

«Міжнародний досвід свідчить про те, що результати діяльності таких установ неефективні, при цьому їх зміст дорого обходиться, особливо у разі слабкості таких установ», - сказано в документі.

***

Міжнародний валютний фонд рекомендує Україні скасувати спеціальні режими оподаткування щодо офшорних зон як один із кроків для скорочення державного боргу, що досяг за підсумками 2010-2011 рр. 40% ВВП проти 12% у 2007 р.

Про це йдеться в листі постійного представника МВФ в Україні Макса АЛЬЄРА першому віце-прем`єр-міністру Андрію КЛЮЄВУ за підсумками візиту української делегації до штаб-квартири МВФ у Вашингтоні, копію якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Крім того, у фонді вважають за необхідне підвищити ставку податку на доходи фізичних осіб, сума доходу яких перевищує 10 мінімальних заробітних плат (10,73 тис. грн.) із 17% до 20%.

Також МВФ рекомендує Україні ліквідувати «податкові ями», які підривають базу оподаткування, зокрема рівень оплати ПДВ, говориться в листі.

Щодо фіскальної політики України МВФ рекомендує ліквідувати прострочену заборгованість з відшкодування ПДВ, яка на сьогодні залишається, а також до 1 липня вийти на 75% відшкодування ПДВ в автоматичному режимі та скоротити термін відшкодування до 30 днів.

Рекомендації в енергетичній сфері

Міжнародний валютний фонд наполягає на необхідності підвищення ціни на газ для населення України на 30% і для підприємств комунальної теплової енергетики (ТКЕ) на 58%.

У листі наголошується, що поточна енергетична політика України є неприйнятною.

«Занижена ціна на газ, який використовується населенням і комунальними підприємствами, підриває фінансові позиції «Нафтогазу» і сектори загальнодержавного управління, позбавляє стимулів для підвищення ефективності використання енергоресурсів і інвестування, а також забезпечує непропорційно високі субсидії для найбільших споживачів газу», - наголошується у документі.

В зв`язку з цим Фонд пропонує українському уряду провести підвищення ціни на газ для зазначених груп споживачів. При цьому, на думку фінансової установи, навіть після такого підвищення ціни населення і ТКЕ платитимуть менше 25% вартості газу, що імпортується, а отже, уряду необхідно буде проводити подальше підвищення тарифів.

«Уряд має оголосити про графік подальшого 20-відсоткового підвищення тарифів на газ, яке відбуватиметься один раз на півроку, до часу, поки не буде забезпечене повне відшкодування вартості ресурсу», - вважає Фонд.

Водночас МВФ рекомендує уряду України реформувати існуючу систему соціальної допомоги, за якої основна маса субсидій спрямовується на домогосподарства, які належать населенню з великими доходами. У зв`язку з цим Фонд пропонує уряду ініціювати зміну законодавчих норм з метою уніфікації та оптимізації системи надання субсидій, які б орієнтувалися на найменш незахищені верстви населення.

Нагадаємо, міністр фінансів Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ, кажучи про останній візит української делегації до Вашингтона наприкінці січня, заявив, що Україна продовжить переговори з Міжнародним валютним фондом щодо відновлення кредитування.

«Після нашої зустрічі прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ спілкувався з главою фонду Крістін ЛАГАРД. Це дає нам надію на продовження переговорів. І ми зараз готуємо нашу переговорну позицію. Після узгодження часу візиту ми знову виїжджатимемо до них», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Водночас він погодився з думкою прем`єр-міністра, що Україна може обійтися і без кредиту МВФ. «Єдине, що я можу підтвердити, - нинішні виплати хоч і важкі, але можливі й без кредиту МВФ. Це може бути зроблено за рахунок внутрішніх ресурсів, за рахунок наших можливостей позичати на фінансових ринках», - сказав він.