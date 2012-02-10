Торги доларом на міжбанку відкрилися котируваннями 8,0270/8,0315 грн./дол.
11:51, 10 лютого 2012Фінанси
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Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0270/8,0315 грн./дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2684/0,2688, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,6485/10,6560.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,3265/1,3267 (четвер - 1,3300/1,3302).
У четвер Нацбанк на ринок не виходив.
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