Мінфін залучить на зовнішньому ринку 37,5 млрд. грн. запозичень, на внутрішньому - 61 млрд. грн.

Міністерство фінансів України планує в 2012 році залучити на зовнішньому ринку запозичень 37,532 млрд. грн., на внутрішньому - 60,952 млрд. грн.

Про це йдеться в Програмі управління державним боргом на 2012 рік, оприлюдненій на сайті Мінфіну.

Цього року до спеціального фонду держбюджету заплановано залучення 5,132 млрд. грн. від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій, які будуть направлені на реалізацію інвестиційних програм і проектів.

Загальні виплати за державним боргом, які повинні бути здійснені в 2012 році за рахунок коштів державного бюджету, оцінюються на рівні 95,483 млрд. грн., із яких 53,208 млрд. грн., або 55,7% - виплати за внутрішнім боргом і 42,275 млрд. грн., або 44,3% - виплати за зовнішнім боргом.

У 2012 році обсяг платежів із погашення державного збору становить 65 899,6 млн. грн., із обслуговування - 29,583 млн. грн.

За зовнішніми зобов`язаннями найбільші обсяги передбачені на погашення позик «ВТБ Банку» - 16,2 млрд. грн., і МВФ - 6,891 млрд. грн. В обслуговуванні державного зовнішнього боргу в звітному періоді найбільшу питому вагу матимуть витрати за позиками МВФ у сумі 2,422 млрд. грн. і єврооблігаціями 2011 року в сумі 1,599 млрд. грн.

За розрахунками Мінфіну, загальний обсяг державного боргу, розрахований у національній валюті, на кінець 2012 року становитиме 415,326 млрд. грн. і досягне приблизно 27,6% ВВП.

При цьому частка державного боргу в іноземній валюті в загальній сумі державного боргу становить 52,9%.

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