ВР має намір врегулювати питання стягнення податку на прибуток

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проекту Закону України “Про внесення змін до підрозділу 4 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України„ щодо особливостей справляння податку на прибуток.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного законопроекту проголосували 247 народних депутатів з 398 зареєстрованих в сесійній залі.

Проект Закону розроблено з метою стимулювання інвестиційної діяльності в українську економіку шляхом встановлення єдиних, уніфікованих підходів до надання пільг і їх використання платниками податку, яким надається державна підтримка у вигляді встановлення пільг.

Проектом пропонується внести зміни до “Перехідних положень” Податкового кодексу України в частині встановлення єдиних підходів до надання пільг, напрямів використання сум, які залишаються у платника податку внаслідок отримання пільг (в тому числі не лише на переоснащення діючих, але і на створення нових виробництв чи підприємств), встановлення граничного терміну використання таких коштів, виходячи із встановленого Кодексом строку давності. Пропонується спростити ведення обліку шляхом відміни необхідності перерахунку заборгованості, вираженої у іноземній валюті на кожну дату балансу.