Активи українських банків у січні скоротилися на 0,6% - до 1,053 трлн. грн.

Активи банків у січні скоротилися на 0,6% - до 1,053 трлн. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ). Загальні активи минулого місяця скоротилися на 0,2% - до 1,210 трлн. грн.

У структурі загальних активів кредитні операції становлять 68,1%, вкладення у цінні папери — 6,9%, кореспондентські рахунки в інших банках - 6,2%, готівкові кошти і кошти в Нацбанку - 4,7%, основні кошти і нематеріальні активи - 4,5%

Зобов`язання банків скоротилися на 0,2% - до 895,8 млрд. грн., з яких кошти фізосіб становили 313,1 млрд. грн., або 35%, кошти суб`єктів господарювання — 177,6 млрд. грн., або 19,8%, міжбанківські кредити і депозити - 164,6 млрд. грн., або 18,4%.

Капітал банків у січні скоротився на 2% - до 157,6 млрд. грн. і становив 15% пасивів банків. Сплачений зареєстрований статутний капітал банків залишався на рівні 171,9 млрд. грн.

Станом на 1 лютого 2012 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 175 банків України (у січні НБУ відкликав банківську ліцензію і почав процедуру ліквідації банку «Столиця»).

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