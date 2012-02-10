НБУ вводить новий норматив співвідношення регулятивного капіталу до зобов'язань банків

Національний банк України вводить новий норматив співвідношення регулятивного капіталу до зобов`язань банку (Н3-1).

Це передбачено в постанові Нацбанку №479 від 28 грудня 2011 року (реєстрація в Мінюсті 23 січня 2012 року № 96/20409), яким вносяться зміни в Інструкцію про порядок регулювання діяльності банків в Україні, сказано в повідомленні, обнародуваному на сайті регулятора.

Новий норматив банки мають розраховувати з 1 січня 2013 року, а його значення має бути не менше 10%.

НБУ також дозволив банкам до 1 липня 2012 року враховувати в капіталі сплачені, але не зареєстровані внески в статутний капітал.

Регулятор пом`якшив норму відносно того, що розмір регулятивного капіталу має бути не менше розміру статутного капіталу. Ця вимога не поширюватиметься на новостворені банки впродовж одного року з дня отримання банківської ліцензії.

Нацбанк своїм циркуляром також вводить пряму заборону на виплату дивідендів чи розподіл капіталу банку в будь-якій формі, якщо це стане причиною порушення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу.

Постанова набуде чинності з дня її офіційної публікації.

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