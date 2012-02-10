Грошова маса в Україні скоротилася на 1,5, монетарна база – на 4,2%

В Україні грошова маса в січні скоротилася на 1,5% - до 675 млрд. грн., монетарна база - на 4,2% - до 229,9 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України. Загальний обсяг депозитів минулого місяця скоротився на 0,5% - до 486,9 млрд. грн. Зокрема, депозити юридичних осіб скоротилися на 5,2% - до 172,2 млрд. грн., депозити фізичних осіб збільшилися на 2,4% - до 314,7 млрд. грн.

Загальний обсяг кредитних вкладень скоротився на 0,8% - до 787,2 млрд. грн. При цьому окремі дані щодо кредитів юридичним і фізичним особам НБУ не надає.

Обсяг готівки поза банками скоротився на 4,2% – до 184,6 млрд. грн.

Обсяг коррахунків банків на кінець місяця становив 19,4 млрд. грн. Норматив обов`язкових резервів становив 14,9 млрд. грн., із яких на окремий рахунок у Національному банку України було перераховано 7,7 млрд. грн.

Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках у Нацбанку на кінець місяця становив 4,3 млрд. грн.

У січні обсяг мобілізаційних операцій Нацбанку становив 62 млн. грн., операцій із рефінансування банків - 3 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Грошова маса в Україні в 2011 році збільшилася на 14,2% - до 682,7 млрд. грн., монетарна база - на 6,3% - до 239,9 млрд. грн.

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