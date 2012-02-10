Долар і євро на міжбанку сьогодні відчутно подешевшали

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0270/8,0315, на 12:00 ціни знизилися до 8,0250/8,0280. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях - 8,0240/8,0280 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2684/0.2688, на 12:00 ціни знизилися до 0,2683/0,2687. На момент закриття ціни досягли мінімуму 0,2678/02680. У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів склав 29,9350 (+0,1625).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3215/1,3310.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6485/10,6560, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,6440/10,6535. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 10,5885/10,6000.