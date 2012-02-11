У Тернополі викрито підприємство, яке не сплатило 10 млн. грн. податків
12:15, 11 лютого 2012Фінанси
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У Тернополі викрито підприємство, яке не сплатило 10 млн. грн. податків.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Тернопільської області, службовці підприємства склали документи про здійснення неіснуючих фінансово-господарських операцій та врахували їх у бухгалтерському обліку і податковій звітності. Як наслідок - до бюджету не сплачено більше 10 млн. грн.
Слідчим відділом податкової міліції Державної податкової служби стосовно службовців підприємства порушено кримінальну справу. Хід досудового слідства контролює прокуратура області.
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