У Тернополі викрито підприємство, яке не сплатило 10 млн. грн. податків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Тернопільської області, службовці підприємства склали документи про здійснення неіснуючих фінансово-господарських операцій та врахували їх у бухгалтерському обліку і податковій звітності. Як наслідок - до бюджету не сплачено більше 10 млн. грн.

Слідчим відділом податкової міліції Державної податкової служби стосовно службовців підприємства порушено кримінальну справу. Хід досудового слідства контролює прокуратура області.