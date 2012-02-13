МВФ може не дати Україні кредит через недотримання демократичних принципів – Гордон

Міжнародний валютний фонд може не дати Україні кредит, якщо вона не дотримуватиметься демократичних принципів.

Про це заявив заступник держсекретаря США Філіп ГОРДОН в інтерв’ю телеканалу ТВі, показаному в неділю.

«Зауважте, Міжнародний валютний фонд зазвичай фокусується на конкретних економічних показниках. Але я маю сказати, що коли країна порушує демократичні принципи, міжнародним організаціям, навіть суто фінансовим, стає складно таку державу підтримувати. Особливо в умовах, коли багато інших країн намагаються отримати кредити МВФ", - цитує Ф.ГОРДОНА Українська правда.

«Отже, навіть якщо демократія не є формальним критерієм для МВФ, я думаю, справедливо буде сказати, що міжнародне співтовариство буде менш схильним підтримувати країну, яка не дотримується демократичних принципів», - додав він.

«Коли ми говоримо, що Україні треба провести деякі зміни, перш ніж наші відносини почнуть розвиватися, то це об’єктивна необхідність. І, зрештою, якщо відносини Україні зі світом і Європейським Союзом не будуть розвиватися, це буде для нас дуже прикро. Але найбільше від цього втратить сама Україна», - наголосив заступник держсекретаря США.