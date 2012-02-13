Торги доларом на міжбанку сьогодні відкрилися зниженням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,0250/8,0280 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися – 0,2687/0,2691, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,6395/10,6450.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар не змінилися – 1,3268/1,3270 (п`ятниця – 1,3265/1,3267).

У п`ятницю, 10 лютого, Нацбанк на ринок не виходив.