На Хмельниччині кількість перевірок малого і середнього бізнесу зменшилася в 5 разів

У Хмельницькій області протягом січня 2012 року кількість перевірок малого і середнього бізнесу зменшилася в 5 разів - з 149 (у січні 2011 року) до 34.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби у Хмельницькій області.

За інформацією податківців, фактичні перевірки проведені лише за платниками податків, щодо яких податковою службою отримано інформацію про можливі факти порушень готівкового обігу. Таким чином, донараховано 120 тис. грн. фінансових санкцій, які спрямовані в бюджет.

Загалом протягом січня податківці донарахували несплачених сум податків і зборів на суму 3,5 млн. грн.