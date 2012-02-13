Європейський Союз продовжує надавати допомогу Україні – Тейшейра

Голова представництва Євросоюзу в Києві Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА спростував інформацію, що з`явилася в українських ЗМІ, про те, що нібито Європейський Союз припинив надання допомоги Україні.

“Це не так. Євросоюз продовжує надавати свою допомогу", – сказав він в інтерв`ю "5-у каналу".

Ж.ТЕЙШЕЙРА уточнив, що припинено виконання лише деяких програм "в очікуванні рішень української влади щодо виконання вимог, які передбачені впровадженням цих програм".

Він відзначив, що за останні півтора роки з`явилися проблеми з самим освоєнням допомоги, із здатністю використовувати ті кошти, які надає Європейський Союз. "Зараз менше зрозуміло, як відбувається координація всієї діяльності, пов`язаної з використанням допомоги ЄС, із збільшенням кількості адміністративних перешкод та іншими складнощами", – сказав Ж.ТЕЙШЕЙРА.

"Хочу також додати, що впродовж останніх декількох місяців докладається додаткових зусиль, зокрема, з боку комісара ФЮЛЕ (комісар ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ – УНІАН) і першого віце-прем`єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА. Вони разом намагаються подолати ті перешкоди, які виникли в цій сфері", – додав Ж.ТЕЙШЕЙРА.

Раніше "КоммерсантЪ Украина" написала, що джерело в Єврокомісії нібито заявило газеті, що припинено реалізацію всіх секторальных програм бюджетної підтримки, в рамках яких Києву виділялося безвідплатне фінансування.