Польські банки в 2011 році збільшили прибуток до рекордної суми

Варшава . Польські банки в 2011 році отримали рекордний за останні більш ніж двадцять років чистий прибуток у розмірі 4,9 млрд. доларів, що майже на 40% більше показників 2010 року.

За даними польської Комісії фінансового нагляду (KNF), які має УНІАН, чистий прибуток польських банків у кризовому 2009 році склав близько 2,6 млрд. доларів після 4,3 млрд. доларів в попередньому році (за поточним курсом 3,2 злотих за долар).

Прибуток 2008 року перевищив показники 2004 року, коли Польща вступила в Євросоюз, майже в 2 рази.

Доходи банків від відсотків у минулому році склали близько 20 млрд. доларів після 17,9 млрд. у попередньому році і 17,4 млрд. в 2009 році.

Доходи від комісій та інших оплат за останні три роки склали 5,6 млрд., 5,4 млрд. і 5 млрд. доларів, відповідно.

За даними KNF, списання банків зменшилися минулого року до 2,2 млрд. доларів з майже 3 млрд. у попередньому році і 3,3 млрд. в кризовому 2009 році.

Довідка УНІАН. Сукупні активи банківського сектора в Польщі на кінець вересня 2011 року, за даними KNF, становили близько 400 млрд. доларів (+10% до початку минулого року).

У Польщі працюють близько 650 банків, 480 з яких кооперативні, 50 - комерційні, а решта - іноземні представництва.

В активах польських банків більше 65% належать закордонним інвестором.

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