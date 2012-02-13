Міжбанк: закриття торгів – 8,0290/8,0330 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,0250/8,0280, до 12:00 ціни піднялися до 8,0285/8,0310. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях 8,0290/8,0330 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2687/91, до 12:00 ціни підвищилися до 0,2688/92. На час закриття ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,8575 (-0,0775).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3185/1,3280. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями 10,6395/10,6450, до 12:00 ціни пішли вгору 10,6405/10,6495. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH відкотилися до рівня 10,6345/10,6460.