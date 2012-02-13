Митниця безкоштовно видаватиме електронні ключі суб'єктам ЗЕД

Сертифікаційний центр Митної служби безкоштовно видаватиме електронні ключі суб`єктам зовнішньоекономічної діяльності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, про це голова Держмитслужби Ігор КАЛЕТНІК повідомив під час зустрічі з представниками Американської торгової палати (АТП).

Також під час зустрічі І.КАЛЕТНІК розповів про першочергові завдання, які ставить перед собою служба в 2012 році, зокрема, щодо наповнення скарбниці, змін нормативних та законодавчих актів та подальшого спрощення умов ведення бізнесу.

Президент АТП Хорхе ЗУКОСКІ у свою чергу, висловив задоволення тим, що всі зауваження представників Американської торгової палати були враховані під час розробки та доопрацювання нової редакції Митного кодексу.

Представники АТП також отримали відповідь щодо окремих аспектів декриміналізації товарної контрабанди, митного оформлення лікарських засобів і перспектив розвитку електронного декларування та електронного документообігу.