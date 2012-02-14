Moody's сумнівається в життєздатності економік 6 країн ЄС

Рейтингове агентство Moody `s знизило суверенні кредитні рейтинги шести європейських країн.

У список потрапила Іспанія - її рейтинг опущений відразу на два ступені, до А3, Італія і Мальта (одна ступінь, до рівня А3), Словенія і Словаччина (на один ступінь, до А1) і Португалія (на один крок, до Ba2). Прогноз по рейтингах залишається негативним з урахуванням невизначеності фінансових умов в цих країнах, яка збережеться протягом декількох кварталів і негативно вплине на кредитоспроможність країн, зазначає Moody `s.

Рейтинг ще трьох європейських країн поставлено агентством на перегляд з негативним прогнозом. Поряд з Францією і Австрією в цей список потрапила і Велика Британія.

«Зберігається невизначеність перспектив інституційних реформ фінансової та економічної політики і наявності ресурсів, необхідних для боротьби з кризою.

Слабкі перспективи зростання економіки ставлять під загрозу реалізацію національних програм жорсткої економії і проведення структурних реформ, необхідних для підвищення конкурентоспроможності », - пояснює Moody` s своє рішення щодо шести країн, якім снижено рейтинги.

«Ці фактори будуть і надалі впливати на довіру інвесторів, яке зараз залишається крихким і сприйнятливим до подальших шоків», - попереджають експерти агентства.

Ті ж причини вплинули на рішення щодо погіршення прогнозу по рейтингах Франції, Англії та Австрії.

Міністр фінансів Франції Франсуа Баруен заявив, що взяв до відома рішення агентства, додавши, що «Париж продовжить вживати заходів щодо підвищення конкурентоспроможності, зайнятості та скорочення бюджетного дефіциту». Його колега, міністр фінансів Великобританії Джордж Осборн, повідомив, що негативний прогноз по рейтингу Англії стане перевіркою для тих, хто думає, що на другий рік жорсткої економії країна може впоратися з дефіцитом бюджету. На початку поточного року внутрішній борг країни перевищив рекордну позначку в 1 трлн фунтів стерлінгів (64,2% ВВП).

Рішення Moody `s могли бути ще більш радикальними, попереджає агентство. «Важливим фактором, що обмежує глибину корекції суверенних кредитних рейтингів, стало прагнення європейської влади зберегти валютний союз і готовність до проведення будь-яких реформ для того, аби повернути довіру до ринків», - зазначено в повідомленні Moody `s.

Moody `s є останнім з трьох провідних рейтингових агентств, яке повідомило про зниження рейтингів країн єврозони.

В середині січня Standard and Poor `s позбавило найвищого кредитного рейтингу ААА другу економіку єврозони - Францію, знизивши його до рівня АА +. S & P відзначило, що влада Євросоюзу вживає недостатніх заходів для врегулювання боргової кризи в єврозоні, особливо у Франції. Рейтинг Італії тоді був знижений відразу на два пункти - з А до ВВВ +. Загалом були знижені рейтинги дев`яти країн - Франції, Італії, Австрії, Іспанії, Кіпру, Мальти, Португалії, Словаччини, Словенії. Це спровокувало падіння котирувань на міжнародних фондових ринках на 0,4-1,3%.

В кінці січня про зниження суверенних кредитних рейтингів Бельгії, Кіпру, Італії, Іспанії і Словенії повідомило агентство Fitch.

На повідомлення Moody `s відреагували азійські біржі - MSCI Asia Pacific в Токіо впав на 0,3%. Долар подорожчав на 0,1%, до $ 1,3168 за євро, передає Bloomberg.

Нафта подешевшала на 0,3%, до $ 100,6 за барель, відступивши від п`ятитижневого максимуму, пише Газета.ru.