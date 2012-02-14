Торги доларом на міжбанку відкрилися зростанням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,0280/8,0330 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2669/0,2673, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,5615/10,5695. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар упали – 1,3158/1,3160 (понеділок – 1,3268/1,3270).

У понеділок, 13 лютого, Нацбанк на ринок не виходив.