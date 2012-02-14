Попереду ще декілька серйозних тестів на міцність євро - експерт

На світових торгах у вівторок, 14 лютого, пара EUR/USD намагається прорвати рівень 1.32, і якщо це вдасться, то метою стане позначка 1.3140, далі - 1.31, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, каталізатором рухів може виступити індекс економічних очікувань ZEW з Німеччини. Якщо реліз підтвердить, що інвестори продовжують з оптимізмом дивитися в майбутнє, то варто очікувати відновлення пари до позначки 1.3250 з ймовірністю подальшого зростання до 1.3280.

Попереду ще декілька серйозних тестів на міцність євро. Спочатку середа і зустріч міністрів фінансів єврозони. Потім 17-го лютого Греція зробить офіційну пропозицію за облігаційними свопами приватним інвесторам. Наступного тижня настане черга міністрів фінансів G20, після чого 27 лютого відбудеться голосування в парламенті Німеччини щодо другого траншу для Греції. Всі ці події і змушують інвесторів бути обережними, особливо враховуючи швидкість, з якою вирішувалися питання протягом останніх місяців.

Рівень опору 78.20 пари USD/JPY може бути пройдений в разі позитивних даних зі США (зростання обсягів роздрібних продажів вище прогнозів), при цьому подальшою метою стане відмітка в 78.60, відзначають аналітики.