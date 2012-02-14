Доля податкової міліції може визначитися вже найближчим часом

Рішення про подальшу форму роботи податкової міліції буде прийматися на основі аналізу її діяльності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, про це 13 лютого в ефірі телеканалу ICTV заявив радник Президента – керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента Андрій ПОРТНОВ. За його словами, доля відомства може визначитися вже найближчим часом – навіть до прийняття парламентом у другому читанні Кримінального процесуального кодексу.

«Після декриміналізації трьох статтей Кримінального кодексу щодо економічних злочинів, у випадку якщо парламент скасує альтернативну підслідність, фактично за податковою міліцією залишиться всього шість статтей. Доцільність існування податкової міліції у такому вигляді зараз вивчається на основі статистичної інформації», – сказав радник Президента.

Він також зауважив, що у зв’язку із повним скасуванням кримінальної відповідальності за контрабанду товарів українські митники практично щодня складають протоколи на суму до 1 млн. грн.

«Згідно з новим законом, суд має фактично один шлях: до державного бюджету зараховувати все, що конфісковано – а це стовідсоткова компенсація, плюс 100% штрафу. За весь минулий рік Україна від 100% розслідувань щодо контрабанди – коли вона була під кримінальною статтею – отримала 0 гривень до бюджету», – зазначив А.ПОРТНОВ.

Як повідомляв УНІАН,17 січня 2012 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності».