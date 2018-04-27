Банки стали менше балувати акціями

Чи то криза в Україні була настільки суворою, чи то у всьому винні морози, але цього року кількість святкових акційних пропозицій від банків у зимовий період була досить скромною. Цілком ймовірно, креатив банківських маркетологів не вписався в мізерні і все ще антикризові бюджети фінустанов. З 17 українських банків, що входять до групи «найбільші», тільки деякі цієї зими балували своїх клієнтів різними акціями.

Наприклад, вкладники «Сбербанку Росії», які в період з 19 листопада 2011 року по 20 лютого 2012 р. оформили або переоформили будь-який строковий вклад на термін не менше 3-х місяців і на суму не менше 10 тис. грн. (5 тис. дол. або 5 тис. євро) могли прийняти участь в розіграші 7,142 тис. грн. на покупку телевізора. При цьому інші пропозиції щодо лояльності на вкладників акційного депозиту не поширюються. Найближчий розіграш призів за даною акцією відбудеться 28 лютого 2012 року.

«Альфа-Банк» запропонував своїм клієнтам до 29 лютого 2012 року оформити «вигідні депозити» - акційний депозит «Мегаприбуток Плюс» з прибутковістю до 18% річних у гривні за умови оформлення вкладу на 3 місяці на суму від 100 тис. грн. за допомогою інтернет-сервісу «My Alfa-bank», а також депозити з бонусом + 0,3% до ставки - «Перемога», «Мегаприбуток плюс», «Рантьє плюс» в національній валюті.

Загалом, за бажання в зимовий період все ж можна було знайти депозитні пропозиції з прибутковістю 23-25% річних в гривні, але з урахуванням виконання вимог щодо мінімальної суми депозиту, а також терміну вкладень.

З наближенням календарної весни зимова атрибутика на рекламних плакатах від банків втратила свою актуальність, так само як і депозитні ставки вище 20%. На сьогодні середня базова ставка, яку пропонують банки за депозитом, складає в гривні: 11,42% з терміном вкладу 1 місяць, 15,24% - 3 місяці, 16,13% - 12 місяців, 15,63% - 18 місяців. Приблизно третина найбільших в Україні банків пропонують депозитні ставки терміном на місяць на рівні 12% -14%. Максимальний розмір ставки за такого терміну - 20,5% - пропонує лише один банк. При цьому практично кожен другий банк пропонує щомісячну виплату відсотків.

«Найбільш популярні в даний час серед вкладників короткострокові депозити терміном на три і шість місяців, - розповідає заступник директора з роздрібного бізнесу «Надра Банку» Віталій Бачинський. - Середня процентна ставка за депозитом терміном на 3 місяці тримається зараз на рівні 15,24% в гривні, мінімальна - 8%. Трохи нижча процентна ставка за депозитом терміном на 6 місяців - 15,08%. При цьому мінімальна ставка за вкладом на цей же період становить 10%».

Загалом, депозитні ставки почали знижуватися. За словами В.Бачинського, в січні максимальна середньоринкова ставка за депозитами для фізичних осіб знизилася на 0,02 п.п. - до 16,87% у гривні і збільшилася на 0,02 п.п. - до 7,44% в доларах США, на 0,04 п.п. - до 6,16% в євро.

До Дня закоханих і 8 березня деякі банки вже запустили нові депозитні продукти та акції: «Гарантовані подарунки вкладникам», «Найкращий з любов`ю», «Весняний» та інші.

Суть акцій, як правило, зводиться до того, що відкриваючи депозит у певний період клієнт відразу отримує якийсь приємний гостинець, а також заманливі пропозиції у вигляді можливості взяти участь в розіграші подарунка побільше.

Наприклад, акція «Гарантовані подарунки вкладникам ОТП Банку» полягає в тому, що під час оформлення депозиту на суму від 2 тис. грн. і ще одного, або більше депозитів в іноземній валюті на вибір (долар США, євро, швейцарський франк) на суму від 500 дол./євро/швейцарських франків клієнти банку гарантовано отримують подарунки. Перші 50 вкладників, які відкрили депозит у всіх 4 валютах відразу на суму в еквіваленті 80 тис. грн. на момент відкриття депозиту, отримають сертифікат у розмірі 500 грн. на покупку швейцарських годинників Swatch. Решта вкладники, що відкрили депозит в період і на умовах акції, мають можливість отримати в подарунок фірмове горнятко або коробку цукерок. Після закінчення акції всі вкладники, що відкрили депозити в період її проведення та на зазначених умовах, у яких на 1 березня 2012 депозити все ще будуть діючими, візьмуть участь в розіграші туристичного сертифікату на 40 тис. грн.

Святковий депозит від «Дельта Банку» у національній валюті і з щомісячною виплатою відсотків - «Найкращий з любов`ю» - передбачає мінімальну суму вкладу - 1 тис. грн., мінімальний термін - 90 днів і прибутковість 18%. При цьому поповнення за вкладом не передбачене.

Є у банку й інша святкова пропозиція, але для більш заможних клієнтів - «Найкращий значний з любов`ю» - мінімальний розмір вкладу 100 тис. грн., прибутковість 19%. За дострокового зняття коштів з депозиту, до 90 днів з моменту внесення грошей на рахунок, використовується ставка 2% річних за весь термін дії договору.

По суті, кожен другий з «провідної двадцятки» банків на сьогодні пропонує додатковий бонус за велику суму вкладу - від 0,5% до 1,5%.

Крім того, з 14 лютого стартує депозитна акція «Дельта Банку» - «Коло Друзів», яка триватиме до 31 грудня 2012 року. В її рамках банк буде розсилати своїм клієнтам спеціальні купони, які ті, в свою чергу, можуть презентувати своїм друзям. Купон дає його власникові можливість оформити депозит «Найкращий для Друга». Мінімальна суму вкладу за даним депозитом становить 1 тис. грн. (200 дол., 200 євро), мінімальна сума поповнення - 500 грн. (50 дол., 50 євро). Прибутковість з даного депозиту залежить від терміну вкладу, а також від порядку виплати відсотків. Акція дає «головному другу» - клієнтові «Дельта Банку», який перший отримує купони, можливість отримати підвищену процентну ставку під час оформлення нового депозиту, залежно від кількості нових клієнтів, залучених до банку.

Прибутковість за акційним вкладом «Весняний» від «Укрсоцбанку» становить 16%, при цьому мінімальна сума вкладу - 2 тис. грн., термін - 3 місяці. Виплата відсотків проводиться тільки після закінчення терміну депозиту. Також з даного вкладу не передбачено поповнення, а часткове дострокове зняття коштів прирівнюється до дострокового повернення всієї суми вкладу, в цьому випадку відсотки розраховують за ставкою 2% річних за весь період його дії.

Є своє акційна пропозиція і в «Надра Банку» - «Ваш гарантований бонус до депозиту». Згідно з даною пропозицією, клієнти - фізичні особи можуть отримати додатковий бонус до основної процентної ставки за вкладом. Для цього до 16 березня 2012 клієнту «Надра Банку» потрібно оформити депозит у гривні на суму від 1 тис. грн. терміном на 6, 12 або 18 місяців. Додатковий бонус встановлюється на весь час терміну дії вкладу. Розмір бонусу становить до +2% і визначається шляхом вибору клієнтом однієї з скретч-карт. Таким чином, скориставшись спеціальною пропозицією, клієнт може отримати дохід за депозитом до 19% річних.

Як бачимо, ставки за банківськими депозитами на сьогодні досить апетитні, в той же час банкіри не виключають їх перегляду у бік зниження з березня, пояснюючи це здешевленням для банків гривневого ресурсу. Хоча цілком можливо подібними заявами вони просто кваплять клієнтів оформляти депозити.

Сава Алексєєв