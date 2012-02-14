Борги підприємств перед ПФ реструктуризують?

Кабінет міністрів пропонує реструктуризувати борги підприємств перед Пенсійним фондом України (ПФУ), а також стимулювати їх вчасно сплачувати поточні платежі.

Текст відповідного законопроекту (№10028 від 9 лютого 2012 р.) розміщено на офіційному сайті Верховної Ради.

Зокрема, уряд пропонує доповнити Закон «Про збір і облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» таким положенням: платникам, які упродовж 6 місяців від дня набуття чинності даним законопроектом подали відповідну заяву до ПФУ, надається право розстрочки сум заборгованості зі сплати страхових внесків за період до 31 грудня 2010 року, у випадку, якщо на день подачі заяви у платника немає заборгованості зі сплати єдиного внеску. Заборгованість зі сплати страхових внесків підлягає сплаті рівними частинами упродовж 24 календарних місяців, починаючи від дня подачі заяви до ПФУ.

Фонд, у свою чергу, у 10-денний термін після подачі заяви укладає з платником договір про розстрочку заборгованості, який може бути розірваний у випадку, якщо платник порушує умови сплати страхових платежів.

Крім того, законопроектом передбачається, що штрафи і пеня, нараховані і не сплачені, або ті, які підлягають нарахуванню, можуть бути списані у випадку, якщо платник згідно з угодою погасить заборгованість за страхових платежів і не допустить виникнення нової заборгованості зі сплати єдиного внеску.

У пояснювальній записці до документа також наголошується, що сума заборгованості зі сплати страхових платежів до бюджету ПФУ на 1 листопада 2011 року становила 1,783 млрд. грн., за фінансовими санкціями - 474,6 млн. грн., заборгованість економічно активних підприємств становила 696,9 млн. грн., за фінансовими санкціями - 247,7 млн. грн.