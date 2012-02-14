На міжбанку торги доларом закрилися котируваннями 8,0290/8,0325 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0280/8,0330, на 12:00 ціни підвищилися до 8,0315/8,0340. На момент закриття торгів цінові рівні знизилися - 8,0290/8,0325 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2669/0,2673, на 12:00 ціни піднялися до 0,2672/0,2675. На момент закриття ціни досягли рівня 0,2680/0,2684. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів склав 29,9501 (+0,0926).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3130/1,3215.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5615/10,5695, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,5840/10,5935. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH склали 10,5895/10,6005.