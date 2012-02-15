Україна в рейтингу Doing business розташувалася між Ліберією і Болівією

У новому рейтингу Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації Doing business 2012 Україна втратила кілька позицій, і зараз знаходиться серед країн, що завершують список.

Україна займає 152 місце з 183 країн світу, і за рік опустилася ще на дві сходинки. Тепер вона знаходиться між Ліберією і Болівією, передає ВВС.

Згідно з висновками Світового банку, загалом, країни Східної Європи та Центральної Азії випереджають інші регіони за показниками поліпшення регулювання діяльності бізнесу.

Протягом минулого року 21 з 24 країн регіону поліпшили умови для підприємницької діяльності. Україна - серед тих, чий рейтинг не покращився.

Як підкреслюють у Світовому банку, на рейтинг цього року не вплинули останні реформи, такі, як внесення змін до Закону про спрощення процедури закриття підприємств, заходів щодо спрощення процедури отримання дозволів на будівництво.

Крім того, податкове навантаження, яке є одним з елементів рейтингу, визначалася згідно з податками, які сплачувалися компаніями в попередньому календарному році. Це означає, що результати податкової реформи, проведеної українським урядом в кінці минулого року, ще не були враховані в оцінках Світового банку, згідно з якими за показником "Сплата податків" України посіла 181 місце.

Загалом, рейтинг привабливості бізнес-клімату розраховується Doing business на підставі ряду показників, серед яких - легкість відкриття бізнесу та припинення підприємницької діяльності, реєстрація власності, отримання кредитів, захист прав інвесторів, податкове навантаження, забезпечення виконання контрактів.

Китай, Індія і Росія входять в число 30 країн, яким найбільше вдалося поліпшити свою бізнес-середовище за останній рік.

Перша п`ятірка рейтингу залишається незмінною - Сінгапур, Гонконг, Нова Зеландія, США і Данія. Найменш придатними для ведення бізнесу є Республіка Конго, Центральноафриканська Республіка і Чад.

Серед країн колишнього Радянського Союзу на перше місце вийшла Грузія, зайнявши 16 місце в загальносвітовому рейтингу. За нею йдуть Латвія (21 місце) і Естонія (24 місце). Росія ж займає 120 місце.