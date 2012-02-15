Акімова: Україні дефолт не загрожує навіть за відсутності грошей МВФ

Україна продовжує переговори з Міжнародним валютним фондом щодо отримання чергового кредиту, але навіть без цих грошей дефолт Україні не загрожує.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Президента, про це заявила перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА учора в ефірі «5 каналу».

«Навіть якщо Міжнародний валютний фонд не виділить нам грошей, то з огляду на нашу боргову ситуацію - а вона покращилася минулого року - особливих побоювань щодо негайного дефолту в Україні не буде», - зазначила І.АКІМОВА.

Говорячи про поточні відносини України з МВФ, перший заступник глави Адміністрації Президента зауважила: «Той період, в якому ми зараз знаходимося, називається продовження переговорів – делегація України була і в січні місяці та продовжувала переговори».

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