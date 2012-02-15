Міжбанк: відкриття торгів - 8,0305/8,0340 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 8,0305/8,0340 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися до 0,2678/82, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,5680/10,5745. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар скоригувалися – 1,3162/64 (вівторок — 1,3158/60).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.