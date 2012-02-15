Мінфін залучив до держбюджету 1,38 млрд. грн. від продажу ОВДП

Міністерство фінансів України від продажу 14 лютого облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 1,38 млрд. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

Згідно з повідомленням, було розміщено облігації з датою погашення 15 травня 2012 року (первинне розміщення) і прибутковістю 13,5% річних на суму 999,83 млн. грн., а також облігації з погашенням 5 лютого 2014 року (додаткове розміщення) і прибутковістю 15% на суму 50,14 млн. грн. Обсяг заявок становив 250,1 млн. грн.

Також було розміщено номіновані у валюті ОВДП з датою погашення 6 березня 2013 року (дорозміщення) і прибутковістю 9,3% річних на суму 39,04 млн. дол. і з датою погашення 14 січня 2015 року (дорозміщення) і прибутковістю 9,45% річних на суму 2,16 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, уряд України своєю ухвалою №1011 від 28 вересня 2011 року розширив перелік облігацій внутрішньої державної позики середньостроковими (від року до п`яти років) і довгостроковими (понад п`ять років) облігаціями з індексованою вартістю, при погашенні яких враховуються зміни курсу гривні до долара з моменту розміщення.

Індексація номінальної вартості такої облігації здійснюється на дату її погашення відповідно до зміни середньозваженого курсу гривні до долара США на міжбанківському ринку за календарний місяць, що передує первинному розміщенню і погашенню облігацій.

Виплата купона здійснюється без урахування зміни курсу гривні до долара.

Купонний період становить 6 місяців.

Папери з індексованою вартістю зможуть купувати фізичні і юридичні особи.

16 грудня 2011 року набула чинності ухвала Кабміну від 12 грудня 2011 р. №1280 «Про внесення змін до ухвали КМУ від 31 січня 2001 р. №80».

Відповідно до цієї ухвали, Міністерство фінансів України дістало можливість здійснення емісії облігацій внутрішньої державної позики України в іноземній валюті.