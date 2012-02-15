Столичні податківці спрямували до бюджету за завершеними кримінальними справами 104 млн. грн.

Столична податкова міліція за підсумками 2011 року спрямувала до бюджету за завершеними кримінальними справами 104 млн. грн., що втричі більше, ніж за 2010 рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ) в м. Київ, про це проінформував начальник управління податкової міліції ДПСУ в Києві Ігор УСИК.

За його словами, ця сума надходжень від розслідування кримінальних справ є найбільшою за останні п`ять років.

Слідчі столичної податкової міліції минулого року завершили розслідування за 216 кримінальними справами, що майже на 10% перевищує показник 2010 року.

Із загальної суми відшкодованих збитків 78% сплачено добровільно особами, які скоїли злочин у сфері оподаткування. Порушники скористалися правом, передбаченим Кримінальним кодексом. «Особа, винна в несплаті податків в особливо великому розмірі, звільняється від кримінальної відповідальності за умови повного відшкодування заподіяної злочином шкоди, - пояснив І.Усик. - Наприклад, у Шевченківському районі Києва обвинувачений добровільно сплатив 4,6 млн. грн. несплачених податків і стільки ж фінансових санкцій, за що був звільнений від кримінальної відповідальності».

У січні ц.р. у кримінальних справах у Києві вже відшкодовано 17,6 млн. грн., що вдвічі більше, ніж у січні 2010 року.

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