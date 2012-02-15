Можливе відтермінування щодо «грецького питання» чинитиме тиск на EUR/USD - експерт

На світових торгах у середу, 15 лютого, повідомлення про вірогідність нових зволікань з вирішенням «грецького питання» чинитиме додатковий тиск на EUR/USD, що допоможе парі закріпитися нижче позначки 1.3100 з подальшою метою 1.3040, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, Банк Англії в середу опублікує щоквартальний інфляційний звіт, який може мати вплив на GBP/USD. Якщо ЦБ знизить прогнози щодо інфляції (а це цілком можливо), то цим може стимулювати прорив 1.5650 з подальшою метою на 1.5600 і далі 1.5570. Зміцнення пари з первинним рухом до позначки 1.5750 можливе у разі перегляду на підвищення економічних перспектив Банком Англії, а також появи позитивних новин з єврозони.

Вчорашні дії Банку Японії і опублікована супровідна заява чітко дають зрозуміти, що ЦБ налаштований і далі дотримуватися «м`якої» монетарної політики в спробі ослабити національну валюту. Крім того, опублікований сьогодні протокол FOMC може стати додатковим аргументом на користь подальшого зміцнення USD/JPY.