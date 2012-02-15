Негативне сальдо торгівельного балансу досягло 6,7 млрд.дол.

Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2011 році становило 6 млрд. 747,5 млн. дол. проти також негативного сальдо у розмірі 3 млрд. 025,3 млн. дол. в 2010 році.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

За даними Держстату, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками 2011 року становило 14 млрд. 197,1 млн. дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 7 млрд. 449,6 млн. проти 9 млрд. 337 млн. дол. і 6 млрд. 311,7 дол. відповідно в 2010 році.

Імпорт товарів і послуг до України в 2011 р. зріс до 88 млрд. 854,9 млн. дол. (у 2010 році – 66 млрд. 189,9 млн. дол.), причому імпорт товарів становив 82 млрд. 606,9 млн. дол. (у 2010 році – 60 млрд. 742,2 млн. дол.), імпорт послуг – 6 млрд. 248 млн. дол. (у 2010 році – 5 млрд. 447,7 млн. дол.).

Експорт товарів і послуг з України в 2011 р. зріс до 82 млрд. 107,4 млн. дол. (у 2010 році – 63 млрд. 164,6 млн. дол.). При цьому експорт товарів становив 68 млрд. 409,8 млн. дол. (у 2010 році – 51 млрд. 405,2 млн. дол.), експорт послуг – 13 млрд. 697,6 млн. дол. (у 2010 році – 11 млрд. 759,4 млн. дол.).