Чиновників звільнятимуть за перешкоджання роботі Держфінінспекції?

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ має намір звільняти керівників державних установ і підприємств за перешкоджання роботі ревізорів Державної фінансової інспекції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Держфінінспекції Петро АНДРЄЄВ.

За його словами, під час сьогоднішнього засідання уряду прем`єр запропонував передбачити у відповідних контрактах, які укладають з керівниками, пункт про розірвання такого контракту і разі недопущення ревізорів до перевірки або створення інших перешкод для роботи Держфінінспекції. Як приклад, П.АНДРЄЄВ назвав Одеський порт, керівництво якого не допускало ревізорів для здійснення перевірки. Її вдалося почати лише після особистого втручання віце-прем`єр-міністра Бориса КОЛЕСНІКОВА.

В результаті було виявлено, що 78 портових кранів передано в оренду приватним стивідорним компаніям. «Тобто від державного підприємства залишилася одна вивіска», - сказав П.АНДРЄЄВ. В результаті держава, за оцінками Держфінінспекції, втратила 900 млн. грн. дивідендів. За словами П.АНДРЄЄВА, в результаті виявлених фактів порушень було порушено кілька кримінальних справ.