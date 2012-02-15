На міжбанку торги доларом закрилися котируваннями 8,0220/8,0260 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями: 8,0305/8,0340, на 12:00 ціни знизилися: 8,0225/8,0265. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях: 8,0220/8,0260 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2678/82, на 12:00 ціни підвищилися: 0,2679/83. На час закриття ціни впали: 0,2675/78.

У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 29,9800 (+0,0299).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,3110/90. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями: 10,5680/10,5745, на 12:00 ціни встановилися на рівні 10,5660/10,5770. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH пішли вниз: 10,5490/10,5605.