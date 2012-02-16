Визначено критерії позитивної податкової історії платника ПДВ

Кабінет міністрів України визначив критерії, згідно з якими платник податку на додану вартість (ПДВ) вважається таким, що має позитивну податкову історію.

Відповідну урядову постанову №73 від 25 січня 2012 року оприлюднено в газеті «Урядовий кур`єр» (№30 від 16 лютого).

Загалом Кабмін затвердив три критерії: відсутність рішення податкової служби щодо анулювання реєстрації платника ПДВ; своєчасність надання платником ПДВ звітності; відповідність платника ПДВ критеріям Податкового кодексу в разі надання податкової декларації й заявки на бюджетне відшкодування ПДВ.

«Платники ПДВ вважаються такими, що мають позитивну податкову історію, якщо протягом попередніх 36 місяців ці платники відповідають усім зазначеним критеріям», - йдеться в постанові.