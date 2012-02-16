Президент Єврогрупи переконаний у можливості ухвалення рішення про допомогу Греції

Брюссель. Президент Єврогрупи Жан-Клод ЮНКЕР переконаний у можливості ухвалення 20 лютого рішення про допомогу Греції.

Про це йдеться у його заяві, текст якої передано агентству УНІАН.

“Я переконаний, що Єврогрупа зможе ухвалити усі необхідні рішення у понеділок, 20 лютого”, - зазначається у заяві.

Президент Єврогрупи зауважив, що 15 лютого провів телефонну конференцію з міністрами фінансів країн - членів зони євро з цього питання.

Він також звернув увагу на те, що лідери політичних партій Греції надали чіткі гарантії виконання умов, висунутих до країни у рамках надання їй другої програми допомоги.

Крім того, зараз, за словами Ж.-К.ЮНКЕРА завершується робота над визначенням можливих джерел додаткової економії 325 млн. євро видатків бюджету Греції.

“Додаткові роздуми потрібні для визначення специфічних механізмів з посилення нагляду за реалізацією програми і забезпечення пріоритетності обслуговування боргів”, - наголосив Ж.-К.ЮНКЕР.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого міністри фінансів країн зони євро вирішили надати Греції 6 днів для вирішення найбільш складних питань щодо забезпечення виконання умов надання другої програми допомоги.

Станом на 14 лютого ряд питань залишався невирішеним, зокрема, не було надано чітких гарантій політичними партіями країни щодо готовності виконувати умови надання допомоги Греції.

У зв’язку з цим президент Єврогрупи вирішив перенести засідання з 15 на 20 лютого.