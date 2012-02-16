Долар відкритті міжбанку демонструє зниження

. Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 8,0235/8,0265 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2648/52, котирування з євро-гривні пішли донизу – 10,4330/10,4385. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,3003/05 (середа - 1,3162/64).

У середу Нацбанк на ринок не виходив.