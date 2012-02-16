Роздрібний товарообіг підприємств у січні зріс на 12,3% – до 25,9 млрд. грн.

Обсяг роздрібного товарообігу підприємств України, які здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, в січні 2012 року (у зіставних цінах) зріс на 12,3%, порівняно з січнем 2011 року і становив 25,9 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України. При цьому найбільше зростання спостерігається в Чернігівській області – на 19,8% – до 449,7 млн. грн., Київській області - на 19% - до 1 млрд. 190,1 млн. грн. і Вінницької області – на 18,7% – до 522,6 млн. грн.

Довідка УНІАН. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств України, які здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, в 2011 році (у січні-грудні 2011 р., у зіставних цінах) зріс на 13,7%, порівняно з 2010 роком (до січня-грудня 2010 р.) і становив 346,5 млрд. грн.