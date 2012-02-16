Негативне сальдо інтервенцій НБУ на валютному міжбанку становить 893,6 млн. дол.

Негативне сальдо інтервенцій Національного банку України (НБУ) на валютному міжбанківському ринку в січні становило 893,6 млн. дол.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Резерви НБУ поповнилися на 10,8 млн. дол. США (в еквіваленті) за рахунок купівлі 8,6 млн. євро.

У січні Нацбанк із резервів продав 904,4 млн. дол. США.

Як повідомляв УНІАН,міжнародні валютні резерви Нацбанку в січні 2012 року скоротилися на 1,4%, або на 430,31 млн. дол., – до 31,364 млрд. дол. Довідка УНІАН. Міжнародні валютні резерви НБУ в 2011 році зменшилися на 8%, або на 2,78 млрд. дол., - до 31 млрд. 794,59 млн. дол.