Державна податкова служба України (ДПСУ) пропонує створити центр сертифікації ключів електронного підпису.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час підписання Меморандуму податкових відносин між ДПСУ та Асоціацією платників податків заявив голова Державної податкової служби Олександр КЛИМЕНКО. «Уряд підтримав пропозицію податкової служби щодо створення центру сертифікації ключів електронного цифрового підпису. Для підприємців це означатиме, що ключі стануть безкоштовними», - сказав він.

Він також висловив надію на те, що це посприяє підприємцям протестувати систему електронної звітності.

Сьогодні також було підписано Меморандум податкових відносин і План спільних дій на 2012 рік між ДПСУ та Асоціацією платників податків. Зокрема, меморандум декларує права та зобов`язання платників податків і органів влади в питаннях удосконалення процесу регулювання податків і зборів, а також передбачає узгодження дій між асоціацією та податковою службою.

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