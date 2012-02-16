На міжбанку торги доларом закрилися котируваннями 8,0220/8,0265 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0235/8,0265, на 12:00 ціни знизилися до 8,0225/8,0255. До закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях 8,0220/8,0265 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2648/0,2652, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2647/0,2651. До закриття ціни знизилися до 0,2645/0,2649. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,3000 (+0,3200).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2975/1,3065.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,4330/10,4385, на 12:00 ціни пішли вгору 10,4335/10,4435. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH впали до 10,4200/10,4320.