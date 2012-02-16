Мінфін ініціює спрощення процедури купівлі населенням ОВДП

Міністерство фінансів України ініціює спрощення процедури купівлі населенням облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це заявила директор Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів України Галина ПАХАЧУК сьогодні під час круглого столу на тему: "Валютні облігації для населення: переваги й недоліки запропонованих інструментів".

За її словами, планується забезпечити можливість купівлі ОВДП громадянами через більшу кількість банків, а не лише через первинних ділерів Мінфіну.

У планах Мінфіну також випуск валютних ОВДП номіналом 500 доларів на додаток до 1000 доларових, які продаються сьогодні. Термін обігу цих паперів планується від одного до трьох років.

Стосовно ОВДП у гривні, Г.ПАХАЧУК заявила, що є плани стосовно випуску цих паперів і у паперовому вигляді на пред`явника.

Також Мінфін має намір ввести ще один день для проведення аукціонів із розміщення ОВДП - у середу, виключно для фізичних осіб.

Довідка УНІАН. Міністерство фінансів України планує в 2012 році залучити на зовнішньому ринку запозичень 37,532 млрд. грн., на внутрішньому - 60,952 млрд. грн.

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