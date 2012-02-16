Київ отримав 1 млрд. грн. бюджетних асигнувань для виконання функцій столиці

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан КРАМАРЕНКО заявляє, що Київ отримав з державного бюджету України 1 млрд. грн. на виконання функцій столиці.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Р.КРАМАРЕНКО.

За словами Р.КРАМАРЕНКО, 887,6 млн. грн. з цієї суми спрямують для фінансування капітальних вкладень і вони будуть враховані у Програмі соціально-економічного розвитку.

"Ці кошти будуть спрямовані на найбільш актуальні об’єкти: більше 150 млн. грн. – на будівництво транспортних розв’язок та метрополітену, майже 100 млн. грн. – на завершення реконструкції лікарень та інших об’єктів до Євро-2012 та понад 170 млн. грн. – на водопровідно-каналізаційне господарство і соціальну інфраструктуру. Решта коштів підуть на капітальний ремонт під’їздів житлових будинків, асфальтування та освітлення прибудинкових територій", – уточнив заступник голови КМДА.

Р.КРАМАРЕНКО зазначив, що у програмі враховані залишки коштів минулих років в розмірі 385 млн. грн. Зазначені кошти були витрачені на закупівлю обладнання і складових частин для таких масштабних проектів як будівництво метро та Подільського мосту.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України своєю постановою № 40 від 18 січня 2012 року затвердив Порядок використання у 2012 році 1 млрд. грн. для здійснення м. Києвом функцій столиці. Головним розпорядником цих коштів визначено Міністерство фінансів.