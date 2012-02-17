Світовий банк планує виділяти щороку по 500 млн. дол. на реформи в Україні
11:04, 17 лютого 2012Фінанси
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Світовий банк розпочинає нову програму стратегічного партнерства з Україною, спрямовану на поліпшення ділового клімату в цій країні.
Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на прес-службу банку.
Програма розрахована до 2016 року і передбачає виділення щорічних позик на суму 500 млн. дол.
Ці кошти підуть на реалізацію реформ в освіті та охороні здоров`я, у сфері ЖКГ та управління бюджетом.
«Партнерство націлене на підтримку проголошеної українським керівництвом програми економічних реформ», – заявив регіональний директор банку Кіміао ФАН.
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