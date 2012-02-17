Торги доларом на міжбанку відкрилися зниженням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,0220/8,0250 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися – 0,2673/0,2675, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,5285/10,5345. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,3125/1,3127 (четвер — 1,3003/1,3005). У четвер Нацбанк на ринок не виходив.

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