ДПСУ і АПП створили комісію з розгляду спірних питань у сфері оподаткування

Державна податкова служба України (ДПСУ) спільно з Асоціацією платників податків (АПП) створили «Погоджувальну комісію з розгляду проблемних (спірних) питань у сфері оподаткування».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ, відтепер можливі суперечності у відносинах між бізнесом і податківцями розглядатимуться за участю представників усіх зацікавлених сторін.

«Я чекаю, що ця комісія стане своєрідним «податковим арбітражем», дозволить неупереджено і всебічно вивчати всі неоднозначні ситуації у наших відносинах. І, відповідно, допоможе ухвалювати зважені та узгоджені зі всіма зацікавленими учасниками рішення», - наголосив голова ДПСУ Олександр КЛИМЕНКО.

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