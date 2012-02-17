Букмекерську діяльність можуть виключити з переліку азартних ігор

Народні депутати пропонують виключити букмекерську діяльність з переліку азартних ігор.

Згідно із законопроектом № 10053 від 15 лютого 2012 року, текст якого розміщено на офіційному сайті Верховної Ради, пропонується визначити “гральний бізнес” як “діяльність, пов`язану з організацією, проведенням і наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино, незалежно від місця розміщення серверу”.

Водночас до азартних ігор, згідно із законопроектом, не належать організація і проведення лотерей, букмекерської діяльності, а також творчих конкурсів, спортивних змагань, незважаючи на те, передбачається чи ні грошовий або інший виграш у них. Крім того, до азартних ігор депутати пропонують не відносити гру на більярді, гру в кеглі та інші ігри, які не передбачають отримання призів, гру на автоматах типу “кран-машина”, де виграшем є матеріальні речі - іграшки, цукерки), конкурси, вікторини з призами.

Авторами проекту закону є народні депутати Валерій БОНДИК (ПР), Валерій БАРАНОВ (Блок Литвина), Едуард ПРУТНІК (ПР), Олексій ПЛОТНИКОВ (ПР), Юрій ЛИТВИН (Блок Литвина), Іван ПОПЕСКУ (ПР) і Андрій ПІНЧУК (ПР).

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